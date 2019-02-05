Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за эхинококкоза у суворовцев в Ульяновске

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Ульяновскую прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы ведомства провели проверку по факту массового заболевания суворовцев из училища в Ульяновске.

На официальной странице Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook сообщается, что к детскому омбудсмену поступило несколько обращений от родителей воспитанников училища.

Ранее Лайф рассказывал, что при прохождении флюорографии у 27 курсантов Суворовского училища в Ульяновске обнаружили патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты.