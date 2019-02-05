Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за эхинококкоза у суворовцев в Ульяновске
Фото: © Facebook.com/Институт Уполномоченных по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Ульяновскую прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы ведомства провели проверку по факту массового заболевания суворовцев из училища в Ульяновске.
На официальной странице Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook сообщается, что к детскому омбудсмену поступило несколько обращений от родителей воспитанников училища.
Ранее Лайф рассказывал, что при прохождении флюорографии у 27 курсантов Суворовского училища в Ульяновске обнаружили патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты.
Однако проверка учебного заведения не выявила никаких нарушений, у одного курсанта диагноз был снят, а причиной заражения остальных 26 человек назвали контакт воспитанников с животными. По словам врача-паразитолога, молодые люди могли заразиться двумя способами, оба которых связаны с нечистоплотностью.