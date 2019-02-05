Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 19:03

Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за эхинококкоза у суворовцев в Ульяновске

Фото: &copy; Facebook.com/Институт Уполномоченных по правам ребенка

Фото: © Facebook.com/Институт Уполномоченных по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Ульяновскую прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы ведомства провели проверку по факту массового заболевания суворовцев из училища в Ульяновске.

На официальной странице Института уполномоченных по правам ребёнка в Facebook сообщается, что к детскому омбудсмену поступило несколько обращений от родителей воспитанников училища.

Ранее Лайф рассказывал, что при прохождении флюорографии у 27 курсантов Суворовского училища в Ульяновске обнаружили патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты.

Однако проверка учебного заведения не выявила никаких нарушений, у одного курсанта диагноз был снят, а причиной заражения остальных 26 человек назвали контакт воспитанников с животными. По словам врача-паразитолога, молодые люди могли заразиться двумя способами, оба которых связаны с нечистоплотностью.

BannerImage
Иван Комогорцев
  • Новости
  • Дети
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar