Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что необходимо обратить внимание на деятельность НАТО.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, исследование Шведского института оборонных исследований (FOI) свидетельствует о повышенном интересе к учениям российских военных, сообщает РИА "Новости". Красов отметил, что, помимо увеличения числа исследований на эту тему, Запад усиливает сбор развединформации в отношении Москвы.

Красов подчеркнул, что Россия действует исключительно в мирных целях, проводит все учения на собственной территории и стремится к обеспечению неприкосновенности границ государства и безопасности граждан. Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на "псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала "цветные" революции по всему миру и всеобщий хаос".