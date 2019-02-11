"У нас неплохие шансы". На чём Квят вернётся в "Формулу-1"?

Команда российского гонщика Toro Rosso официально представила болид на 2019 год.

Команда "Формулы-1" показала болид, в котором она будет участвовать в "Королевских гонках" в 2019 году. Машина называется STR14, внешнее отличие от прошлогоднего варианта — синий цвет стал более ярким.

Take a closer look at our 2019 challenger #STR14 pic.twitter.com/U6n8c2bNNv — Toro Rosso (@ToroRosso) 11 февраля 2019 г.

Пилотировать болид Toro Rosso будут Александр Албон и Даниил Квят. Россиянин отметил, что у его старой-новой команды — неплохие шансы на успех в грядущем сезоне.

— Мы точно не знаем, где именно окажемся в пелотоне. Как и все остальные, мы работаем над тем, чтобы выступать как можно лучше. И лучшее, что я могу сделать, — это усердно трудиться над собой и над улучшением своей формы.

Я верю в команду, в ребят. Они знают, что делают. Мы с инженерами сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум из машины. Думаю, у нас неплохие шансы, мы все мотивированы и сосредоточены. Я это вижу, и это придаёт мне уверенности в будущем, — заявил Квят.