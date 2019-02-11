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Регион
Опубликовано 11 февраля 2019, 17:56

"У нас неплохие шансы". На чём Квят вернётся в "Формулу-1"?

Фото: &copy; Twitter/Toro Rosso
Фото: © Twitter/Toro Rosso

Команда российского гонщика Toro Rosso официально представила болид на 2019 год.

Команда "Формулы-1" показала болид, в котором она будет участвовать в "Королевских гонках" в 2019 году. Машина называется STR14, внешнее отличие от прошлогоднего варианта — синий цвет стал более ярким.

Пилотировать болид Toro Rosso будут Александр Албон и Даниил Квят. Россиянин отметил, что у его старой-новой команды — неплохие шансы на успех в грядущем сезоне.

— Мы точно не знаем, где именно окажемся в пелотоне. Как и все остальные, мы работаем над тем, чтобы выступать как можно лучше. И лучшее, что я могу сделать, — это усердно трудиться над собой и над улучшением своей формы.

Я верю в команду, в ребят. Они знают, что делают. Мы с инженерами сделаем всё возможное, чтобы выжать максимум из машины. Думаю, у нас неплохие шансы, мы все мотивированы и сосредоточены. Я это вижу, и это придаёт мне уверенности в будущем, — заявил Квят.

Напомним, Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году, будучи пилотом Toro Rosso. Затем был переведён в основную команду Red Bull. Во второй половине 2016 года из-за неудовлетворительных результатов и ряда конфликтов Даниила вернули в дочернюю команду Toro Rosso, а потом с ним и вовсе разорвали контракт.

Надежды русского спорта. От кого мы ждём камбэков в 2019 году?

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Дмитрий Садылко
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