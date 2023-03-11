История "кровавой свадьбы" из Шотландии, по которой сняли "Игру престолов" Оглавление Славная революция Вражда Кэмпбеллов и Макдональдов Предлог Вероломная бойня Последствия Наследие Лайф выяснил, что коварную резню клана Макдональдов, поправшую все писаные и неписаные законы и традиции горцев, в Шотландии помнят до сих пор. 10556 10556 Фото © disgustingmen.com, Wikimedia, Peter Jackson

13 февраля 1692 года в Гленко произошла резня, всколыхнувшая всю Шотландию. Солдаты короны во главе с офицером из клана Кэмпбеллов, квартировавшие у клана Макдональдов, две недели пировали с ними как лучшие друзья, а затем, поправ священные законы гостеприимства, устроили гнусную бойню, вырезав всех хозяев и разорив деревню. Именно резня в Гленко послужила прообразом знаменитой "красной свадьбы" — одного из самых запоминающихся и шокирующих эпизодов "Игры престолов". Сам Джордж Мартин неоднократно признавал, что эта вероломная расправа с Макдональдами, ставшая следствием клубка политических интриг, вдохновила его на создание "красной свадьбы".

Славная революция

Яков II. Фото © Wikipedia / Художник Готфрид Кнеллер

В 1685 году на британский трон взошёл последний король-католик Яков II. Он не пользовался популярностью у протестантского большинства страны, зато имел поддержку католического меньшинства. Король был уже в возрасте, и его противники рассчитывали на его скорую смерть, после чего престол должна была унаследовать его дочь Мария, которая была замужем за правителем Нидерландов Вильгельмом Оранским. Однако неожиданное рождение у пожилого короля сына, ставшего наследником престола, побудило противников перейти к активным действиям.

В 1688 году произошло событие, вошедшее в историю как Славная революция. По призыву британской элиты Вильгельм высадился в Британии с многотысячной армией. Большинство сразу же перешло на его сторону, включая ранее близкого Якову Джона Черчилля (предка знаменитого Уинстона Черчилля), командующего армией.

Однако свергнутый король не сдался и вскоре попытался силой вернуть престол, опираясь в первую очередь на католические национальные окраины Британии — Ирландию и Шотландию. Горная Шотландия была одной из главных баз якобитов. Горцы издавна сопротивлялись стремлению английских королей окончательно их подчинить. К тому же они придерживались католичества, в их борьбе переплетались стремление к независимости и религиозные моменты.

Тем не менее борьба завершилась победой короны. Якобиты вынуждены были признать поражение, а все шотландские кланы, участвовавшие в борьбе, под угрозой жестокого наказания были принуждены присягнуть новому королю.

Вражда Кэмпбеллов и Макдональдов

Герб герцогов Аргайл и герб вождей клана Макдональдов. Коллаж. Фото © Wikipedia

Вражда между кланами Кэмпбеллов и Макдональдов, которые были одними из самых могущественных в Шотландии, длилась не одно десятилетие. Макдональды придерживались католичества, имели тягу к независимости и не упускали возможности принять участие в каждом восстании против короны. Кэмпбеллы были их полной противоположностью. В своё время они перешли на ультрароялистские позиции и с тех пор были опорой британского проникновения в Шотландию. Именно Кэмпбеллам корона поручала подавлять восстания свободолюбивых горцев. В результате Кэмпбеллы, хотя были обласканы милостью королей и укрепили свое влияние, пользовались среди горных кланов репутацией гнусных предателей.

Особую пикантность во вражду кланов добавлял тот факт, что они состояли в некотором родстве. Впрочем, это не мешало им время от времени совершать набеги друг на друга. Например, в 1646 году Кэмпбеллы перебили одну из ветвей Макдональдов. А в 1689 году Макдональды разорили владения одного из Кэмпбеллов.

Словом, и те и другие имели у своих врагов соответствующую репутацию. Роялисты считали Макдональдов проклятыми мятежниками, которые бунтуют по любому поводу. А Кэмпбеллы пользовались у горцев репутацией гнуснейших людей, готовых на любую подлость.

Надо сказать, что для таких оценок имелись основания. В XV веке Кэмпбеллы прославились тем, что напали на Мюрреев, заперли их в церкви и сожгли. А в 1646 году они перебили клан Ламонтов, причём часть жертв закопали заживо, а другую часть развесили на большом дереве.

Предлог

Замок Инверари. Поместье рода Кэмпбеллов. Фото © Wikipedia / Son of Groucho

Впрочем, на этот раз инициаторами резни были не Кэмпбеллы. У Макдональдов нашлись и другие влиятельные враги, близкие к престолу.

После разгрома якобитов Вильгельм Оранский намеревался править как прогрессивный и просвещённый монарх. Поэтому он первым делом пообещал амнистию и сохранение всех привилегий горным кланам, которые присягнут ему на верность.

Алистер Макиан, глава Макдональдов из Гленко (одна из ветвей клана), упорствовал как мог, но в последний момент всё же смирился и отправился присягать на верность новому королю. 31 декабря 1691 года (в последний день, обозначенный для добровольного принесения присяги) Макиан прибыл в Форт-Уильям. Однако местный губернатор не был уполномочен на принятие присяги и направил его в другой город, снабдив сопроводительным письмом, которое объясняло его задержку с принесением присяги уважительными причинами. Через несколько дней Макиан благополучно принёс присягу и отправился домой.

В середине января письмо с извещением о присяге пришло в Эдинбург, однако до короля не дошло. Его перехватил государственный секретарь по делам Шотландии Джон Далримпл — давний враг Макдональдов, которых он считал проклятыми мятежниками и гнусными изменниками.

Джон Далримпл, граф Стэр. Фото © Wikipedia

Далримпл за спиной короля задумал интригу, рассчитывая расправиться с Макдональдами руками их врагов. Формально Макдональды из Гленко опоздали с присягой на несколько дней (хотя и по уважительным причинам) — это давало повод расправиться с ними. У Далримпла имелась страховка — подписанный королём указ о применении "жёстких мер" (конкретно они не оговаривались) к кланам, которые не принесут присягу.

Далримпл приказал Роберту Кэмпбеллу (главе ветви клана из Гленлайона) выдвинуться с двумя ротами на расквартирование в Гленко. В своё время Кэмпбелл был богат, но промотал состояние и на старости лет вынужден был поступить на службу капитаном в Аргайльский полк. Выбор Кэмпбелла был не случаен — за два года до этого Макдональды разорили его владения во время набега и он имел на них обиду. При этом он состоял с ними в родстве — его племянница была замужем за одним из сыновей Макиана.

Вероломная бойня

В конце января солдаты прибыли в Гленко. Никто из них, включая Кэмпбелла, не был осведомлён об истинной цели визита. Законы шотландских горцев уделяли огромное внимание гостеприимству. Какими бы ни были отношения между хозяевами и гостями, хозяева обязаны были оказать самый радушный приём любому гостю. Разумеется, ни хозяева, ни гости не могли наносить друг другу какой-то вред — это было просто немыслимо и считалось высшей степенью бесчестья.

На протяжении последующих двух недель пиво и вино лились рекой, каждый день хозяева пировали с солдатами как лучшие друзья, танцевали и пели песни. А 12 февраля Кэмпбелл получил от майора Дункансона приказ перебить всех "мятежников".

Вечером Кэмпбелл как ни в чём не бывало пировал со своими жертвами, прекрасно зная, что произойдёт ночью. Дождавшись, пока все хозяева уснут, Кэмпбелл велел солдатам оцепить все постройки и начать расправу. Спящих хозяев убивали прямо в постелях. Пытавшихся сопротивляться связывали и расправлялись с ними позже. Закончив расправу, солдаты подожгли постройки, собрали ценности и увели весь скот с собой.

Погибло 38 человек — почти вся ветвь Макдональдов из Гленко, включая женщин, стариков и детей. Лишь некоторым (включая нескольких сыновей Макиана) удалось спастись. Кроме того, возмущённые приказом солдаты предупредили нескольких хозяев домов, в которых квартировали, и им также удалось бежать. Но из-за холодной погоды часть беглецов погибла в лесу от голода и холода. Утром того же дня солдаты покинули Гленко.

Последствия

Окрестности Гленко. Фото © Public Domain Pictures

В апреле 1692 года информация о бойне попала во французские газеты (Франция тогда поддерживала якобитов). Вероятно, приказ Дункансона об уничтожении клана удалось раздобыть кому-то из сочувствующих якобитам и передать французам. По официальной же версии, приказ был найден забытым в одной из кофеен Эдинбурга. Вслед за французами эти события стали раскручивать противники короля.

Вильгельм вовсе не хотел выглядеть в глазах подданных тираном и самодуром, поэтому, хоть и с большой заминкой, всё же инициировал расследование этой расправы. Ситуацию осложняло то, что формально убийцы действовали на основании королевского указа о принятии "жёстких мер" к тем, кто не принесёт присягу.

Поэтому фактически дело было замято и спущено на тормозах. Роберту Кэмпбеллу было позволено выехать во Фландрию, где он вскоре скончался. Дункансон продолжил службу, дослужился до звания подполковника и погиб в Валенсии в ходе войны за испанское наследство.

Далримпл, которого следствие посчитало главным виновником расправы, был отправлен в отставку, но уже через несколько лет вернулся в правительство. Уцелевшие члены клана получили разрешение вернуться в Гленко, но не получили никаких компенсаций за расправу.

Наследие

Памятник жертвам резни в Гленко. Фото © Wikipedia / kim traynor

Резня в Гленко долгое время использовалась в якобитской пропаганде как символ вероломства их врагов. Особое возмущение вызывала не расправа с кланом (если бы это произошло в честном бою, это, скорее, сочли бы доблестью), а то, как именно это было сделано. Убийство на доверии попирало свято чтимые горными кланами традиции гостеприимства.

Именно это вероломство не позволило истории забыться. В конце XIX века в Гленко был установлен памятник жертвам бойни. Каждый год 13 февраля там проводятся траурные церемонии с участием потомков Макдональдов, а большинство общественных заведений города до сих пор отказываются обслуживать Кэмпбеллов.

Бойня в Гленко всегда вызывала интерес у писателей. К ней обращался знаменитый Вальтер Скотт и многие другие английские и шотландские авторы. В наше время новый виток интереса к ней вызвал Джордж Мартин. Создатель "Игры престолов" был так заинтересован этой историей, что в переработанном виде добавил её в своё произведение. "Красная свадьба" стала одним из самых шокирующих и запоминающихся эпизодов "Игры престолов". Хотя Мартин добавил художественных деталей и для большего драматизма поместил действие на свадьбу, суть истории та же, что и в Гленко, — подлое преступление, кощунственно попирающее все писаные и неписаные законы, которое мало кого может оставить равнодушным.

Авторы Евгений Антонюк