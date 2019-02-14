Шумахер отметил Рождество и Новый год с семьёй на Мальорке

По перемещениям семикратного чемпиона мира можно сделать вывод, что он идёт на поправку.

Немецкий журнал Bunte сообщил о состоянии гонщика Михаэля Шумахера. По данным издания, семикратный чемпион "Формулы-1" отметил Рождество, Новый год и свой 50-й день рождения, который прошёл 3 января, вместе с семьёй в Испании.

Перемещения легендарного гонщика из Женевы в испанскую Мальорку могут говорить о том, что его состояние улучшилось. Ещё в декабре прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели. Теперь становится ясно, что немец продолжает идти на поправку.