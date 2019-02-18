Россиян могут обязать кататься на тюбингах в шлемах или касках
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В нижней палате парламента считают, что ответственность за безопасность граждан должны нести организаторы аттракциона или владельцы территорий.
Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил обязать россиян кататься на тюбингах в шлемах или касках для избежания большого количества травм. Об этом он заявил агентству городских новостей "Москва".
— Организаторы должны обеспечивать не только самим тюбингом людей, но и системами личной безопасности. Прежде всего это, конечно, каска или шлем. Для детей — в обязательном порядке, — заявил депутат.
Парламентарий также выразил мнение, что ответственность за безопасность граждан должны нести организаторы аттракциона или владельцы территорий.
Лайф уже рассказывал о нескольких несчастных случаях во время катания на тюбинге. Так, в Калуге 13-летний мальчик врезался в дерево и впал в кому. В Новокузнецке местная жительница сломала спину при катании со склона на "ватрушке", а в Красноярске группа молодых людей попала под колёса встречного автомобиля.