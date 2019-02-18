Россиян могут обязать кататься на тюбингах в шлемах или касках

В нижней палате парламента считают, что ответственность за безопасность граждан должны нести организаторы аттракциона или владельцы территорий.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил обязать россиян кататься на тюбингах в шлемах или касках для избежания большого количества травм. Об этом он заявил агентству городских новостей "Москва".

— Организаторы должны обеспечивать не только самим тюбингом людей, но и системами личной безопасности. Прежде всего это, конечно, каска или шлем. Для детей — в обязательном порядке, — заявил депутат.

Парламентарий также выразил мнение, что ответственность за безопасность граждан должны нести организаторы аттракциона или владельцы территорий.