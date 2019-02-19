Порошенко обвинил Россию в стремлении создать вторую версию СССР
Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины
Лидер Незалежной Пётр Порошенко обвинил Москву в "стремлении создать вторую версию СССР". Такое заявление президент Украины сделал во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
— Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза, — приводит слова Порошенко официальный портал главы государства.
Отмечается, что лидер Незалежной также поблагодарил главу Евросовета за поддержку Киева.
Ранее Порошенко объявил бойкот российским СМИ. Также сообщалось, что президента Украины высмеяли за кражу предвыборного лозунга российского лидера Владимира Путина.