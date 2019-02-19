Порошенко обвинил Россию в стремлении создать вторую версию СССР

Лидер Незалежной Пётр Порошенко обвинил Москву в "стремлении создать вторую версию СССР". Такое заявление президент Украины сделал во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

— Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза, — приводит слова Порошенко официальный портал главы государства.

Отмечается, что лидер Незалежной также поблагодарил главу Евросовета за поддержку Киева.