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Регион
Опубликовано 19 февраля 2019, 13:25

В ГД РФ призвали решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По словам депутатов, подобные новости искажают информационную картину и образ Государственной думы.

Первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Сергей Боярский призвал решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ. Об этом депутат заявил, выступая на пленарном заседании.

Ранее в интернет-изданиях появилась информация об инициативе депутатов нижней палаты парламента обязать покупателей авто заранее обзаводиться местом на парковке. Позднее в Госдуме это опровергли.

— Зачем распространять такую новость? Зачем будоражить общественное мнение? Казалось бы, она утонет в общем информационном пространстве, однако людям, читателям, обывателям, сложно отличить вот в этом бескрайнем информационном потоке ложь от правды. Зачем мы беспокоим людей таким образом? — сказал Боярский.

Он добавил, что такие новости искажают информационную картину и образ Государственной думы.

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Владислав Фёдоров
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