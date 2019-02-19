В ГД РФ призвали решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ

По словам депутатов, подобные новости искажают информационную картину и образ Государственной думы.

Первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Сергей Боярский призвал решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ. Об этом депутат заявил, выступая на пленарном заседании.

Ранее в интернет-изданиях появилась информация об инициативе депутатов нижней палаты парламента обязать покупателей авто заранее обзаводиться местом на парковке. Позднее в Госдуме это опровергли.

— Зачем распространять такую новость? Зачем будоражить общественное мнение? Казалось бы, она утонет в общем информационном пространстве, однако людям, читателям, обывателям, сложно отличить вот в этом бескрайнем информационном потоке ложь от правды. Зачем мы беспокоим людей таким образом? — сказал Боярский.