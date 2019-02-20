В Госдуме задумались над штрафами за грязные носки в плацкарте

По словам парламентария, Ространснадзор сейчас занимается только безопасностью на транспорте, но ему также стоит проверять и комфорт пассажиров.

Почему бы Ространснадзору не передать полномочия штрафовать за курение в тамбурах, нетрезвое состояние и грязные носки, задумался член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В интервью агентству городских новостей "Москва" депутат заметил, что несоблюдение пассажирами гигиены — это одна из проблем железнодорожного транспорта в России.

— Если бы контролирующий орган — например, Ространснадзор — имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить... Сейчас они, по-моему, только техническое обследование проводят — пожарная безопасность в вагоне и такие вещи. А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте? — заявил депутат.

— В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде в транспорте или не мешать другим тем, что он не соблюдает гигиенических требований, — добавил Васильев.

Также депутат считает, что курение в тамбурах — это более важный вопрос, чем даже безбилетный проезд. Так что все контролирующие и ревизорские функции нужно передать государству.