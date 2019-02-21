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Опубликовано 21 февраля 2019, 13:15

В Госдуме предложили отправить на Евровидение группу "Крылатая пехота"

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/krylatayapehota&nbsp;

Фото: © vk.com/krylatayapehota 

Депутат уверяет, что коллектив широко известен своим творчеством. А мотивы их произведений основаны на патриотизме, доблести и истории Отечества.

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что на Евровидение должен отправиться музыкальный коллектив Рязанского десантного училища "Крылатая пехота". По словам парламентария, Сергей Лазарев не может представлять Россию из-за его позиции про Крыму.

Шерин уже отправил предложение министру культуры РФ Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву.

— Лазарев публично заявлял о том, что "он лично не видит Крым в составе России". "Таким образом, направление российской государственной информационно-идеологической организацией на международный конкурс кандидата с публично высказанной антироссийской позицией бьёт по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо, — цитирует обращение депутата к министру культуры России РИА "Новости".

Сам Сергей Лазарев в 2014 году объяснял, что скандал, связанный с его интервью по Крыму, — это провокация украинских СМИ. Музыканта выдвигают на Евровидение уже второй раз, сам он рассказал, что во время репетиций в 2016 году упал со сцены, однако во время официального показа всё обошлось. Также певец призвал быть реалистами и оценивать адекватно шансы на победу в этом году.

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Иван Комогорцев
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