В Госдуме предложили отправить на Евровидение группу "Крылатая пехота"

— Лазарев публично заявлял о том, что "он лично не видит Крым в составе России". "Таким образом, направление российской государственной информационно-идеологической организацией на международный конкурс кандидата с публично высказанной антироссийской позицией бьёт по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо, — цитирует обращение депутата к министру культуры России РИА "Новости" .

Сам Сергей Лазарев в 2014 году объяснял, что скандал, связанный с его интервью по Крыму, — это провокация украинских СМИ. Музыканта выдвигают на Евровидение уже второй раз, сам он рассказал, что во время репетиций в 2016 году упал со сцены, однако во время официального показа всё обошлось. Также певец призвал быть реалистами и оценивать адекватно шансы на победу в этом году.