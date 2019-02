Лазарев рассказал, как упал со сцены на репетиции выступления к Евровидению-2016

Певец Сергей Лазарев, который отправится в Израиль и представит Россию на Евровидении, поделился, что во время репетиции номера для Евровидения-2016 он упал со сцены. Об этом певец рассказал в эфире программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Лазарев рассказал на передаче, что главной декорацией его номера на песню You’re the only one в 2016 году был стенд, на котором транслировался видеоряд, и в определённый момент стенд превращался в сцену, с выдвигающимися из неё выступами.

— На первой репетиции в Стокгольме, когда мы только вышли, я с неё (со стены) упал. И с того момента на всё время проведения конкурса у меня был страх, что я упаду с неё. Все эти шаги на автомате, репетировал 2,5 месяца. Когда первые репетиции были, не мог петь, особенно когда переворачивался. Это процесс репетиций, потом все это получилось, — заявил певец.

Шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал кандидатуру Сергея Лазарева, как человека представляющего Россию на Евровидении, ведь это не конкурс клипов или постановок, это прежде всего конкурс песни. Однако Лазарева поддержали Филипп Киркоров и Яна Рудковская.