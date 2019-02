Киркоров — об участии Лазарева в Евровидении: Серёжа не подведёт!

Как и в 2016 году, он станет продюсером выступления Лазарева на предстоящем конкурсе.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что уверен в успехе Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение", который пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

— Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team снова вместе! Серёжа не подведёт! — артист в "Инстаграме" на своей страничке.

Филипп Киркоров станет продюсером выступления Лазарева на предстоящем конкурсе. Для Сергея же это второй конкурс в карьере — в 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One, которую написал Киркоров.

Как писал ранее Лайф, на конкурсе "Евровидение-2019" Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев. Конкурс пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". Лазарев заявил, что хочет "выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем", и пообещал, что Европа увидит "нового Сергея Лазарева".