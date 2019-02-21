Чемпион "Ф-1" Хэмилтон возглавил список запросов PornHub из-за интимного видео

Хакеры слили в Сеть видеозапись, где гонщик и его бывшая девушка Николь Шерзингер проводят время в постели.

Хакеры выложили в Сеть интимное видео с участием пятикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона и его бывшей девушки, певицы Николь Шерзингер. Как сообщает издание The Sun, Николь очень обеспокоена вмешательством в личную жизнь и боится дальнейших сливов интимных материалов. Пока она просит адвокатов удалить запись из Интернета, видео с участием гонщика и певицы возглавило список запросов на сайте PornHub, сообщает Daily Mail.

При этом, как отмечает издание, в ролике нет как такового содержания для аудитории 18+, поскольку пара просто целуется и обнимается, лёжа в постели.