В Госдуме объяснили отклонение ЕСПЧ жалобы Киева по керченскому инциденту

По словам Морозова, власти Незалежной пытаются политизировать "чисто уголовное преступление, которое совершили моряки".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Украины по поводу инцидента в Керченском проливе, поскольку оснований для каких-либо мер против России нет. Об этом Лайфу заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Это совершенно естественно, что они отклонили, поскольку там нет никакого нарушения прав человека. Там чисто уголовное преступление, которое совершили моряки, умышленно направив свои корабли по не согласованному с РФ маршруту и угрожая тем самым безопасности движения судов и безопасности других людей, — объяснил он.

По словам депутата, украинцы были задержаны и затем арестованы в соответствии с российскими законами. Морозов добавил, что "вся эта политизация чисто уголовного процесса не может привести ни к каким юридическим последствиям".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре суда и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.