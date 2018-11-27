Суд арестовал на два месяца 12 украинских моряков

Рассмотрение дел остальных 12 военнослужащих пройдёт в Симферополе в среду, 28 ноября.

Суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Под арест до 25 января 2019 года помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Заседания в Киевском районном суде шли параллельно в трёх залах. Рассмотрение дел остальных моряков состоится завтра, 28 ноября.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.