МИД Швеции вызвал посла РФ после инцидента с самолётами над Балтикой

В шведском дипломатическом ведомстве считают, что экипаж российского самолёта повёл себя непрофессионально.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла РФ Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолётов над Балтийским морем.

— МИД воспринимает эту ситуацию очень серьёзно. Российский самолёт действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности, — приводит слова представителя шведского дипведомства Дианы Кудхаиб телеканал SVT.

Как писал ранее Лайф, в Министерстве обороны Швеции заявили, что российский истребитель Су-27 сблизился со шведским самолётом радиотехнической разведки на расстояние в 20 метров.