МИД Швеции вызвал посла РФ после инцидента с самолётами над Балтикой
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В шведском дипломатическом ведомстве считают, что экипаж российского самолёта повёл себя непрофессионально.
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла РФ Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолётов над Балтийским морем.
— МИД воспринимает эту ситуацию очень серьёзно. Российский самолёт действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности, — приводит слова представителя шведского дипведомства Дианы Кудхаиб телеканал SVT.
Как писал ранее Лайф, в Министерстве обороны Швеции заявили, что российский истребитель Су-27 сблизился со шведским самолётом радиотехнической разведки на расстояние в 20 метров.
В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Су-27 был поднят по тревоге, чтобы проконтролировать полёт шведского самолёта-разведчика, который приблизился к российской границе.