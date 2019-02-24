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Регион
Опубликовано 24 февраля 2019, 17:54

МИД Швеции вызвал посла РФ после инцидента с самолётами над Балтикой

Фото: © Flickr/Anthony Auston

Фото: © Flickr/Anthony Auston

В шведском дипломатическом ведомстве считают, что экипаж российского самолёта повёл себя непрофессионально.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла РФ Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолётов над Балтийским морем.

— МИД воспринимает эту ситуацию очень серьёзно. Российский самолёт действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности, — приводит слова представителя шведского дипведомства Дианы Кудхаиб телеканал SVT.

Как писал ранее Лайф, в Министерстве обороны Швеции заявили, что российский истребитель Су-27 сблизился со шведским самолётом радиотехнической разведки на расстояние в 20 метров.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что Су-27 был поднят по тревоге, чтобы проконтролировать полёт шведского самолёта-разведчика, который приблизился к российской границе.

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Евгений Шуваев
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