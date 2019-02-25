"Бесовский заговор". Милонов прокомментировал жалобы адвоката Шнурова в Госдуму

По мнению депутата, творчество лидера "Группировки Ленинград" "не является искусством".

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал просьбу адвоката Сергея Шнурова к Комиссии по вопросам депутатской этики проверить его высказывания о музыканте.

Напомним, адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в Госдуму с жалобой на то, что Милонов регулярно распространяет в СМИ заявления о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые "не соответствуют действительности". Самого же музыканта депутат называет "бесовским запевалой" и "алкоголиком" и предлагает запретить творчество коллектива.

По мнению Милонова, данный конфликт — это "бесовский заговор" против него, который "сплели на ведьминой горбатой горе". Кроме того, он заявил, что не считает творчество группы "Ленинград" искусством, и добавил, что все клипы и песни коллектива — это "Шнуров, водка, мат", которые могут нравиться "только людям типа Невзорова".