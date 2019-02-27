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Опубликовано 27 февраля 2019, 13:24

Сироткин снова в "Формуле-1"! Пока в резерве

Фото: © Twitter/Sirotkin Sergey

Фото: © Twitter/Sirotkin Sergey

Команда Renault объявила о подписании контракта с российским гонщиком на грядущий сезон.

Российский гонщик Сергей Сироткин всё же не останется без "Формулы-1" в 2019 году. Команда Renault, в составе которой в своё время в Королевских гонках дебютировал первый российский пилот Виталий Петров, подписала контракт с Сироткиным в качестве резервного пилота.

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Я очень рад тому, что вновь присоединился к моим друзьям в Renault и возвращаюсь в "Формулу-1". Я хорошо знаком с командой, мы вместе работали в сезоне-2017. Будет интересно узнать, насколько команда продвинулась вперёд в развитии болида за эти годы

Сергей Сироткин

Перед тем, как дебютировать в "Формуле-1" в составе команды Williams, Сироткин тоже был резервным пилотом как раз в Renault. То есть эта позиция вполне снова может стать промежуточной на пути 23-летнего москвича к возвращению в боевой состав.

Главным соревнованием для Сергея в сезоне-2019 станет Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), где он выступает за команду SMP Racing. В том числе он будет принимать участие в старейшей гонке этого типа — "24 часа Ле-Мана".

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Основными пилотами Renault в 2019 году станут Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг. Если у кого-то из них дела пойдут не очень, за руль болида команды "Формулы-1" может сесть как раз Сироткин. Также не исключён вариант, при котором боевой пилот по ходу сезона понадобится другим командам.

Сезон "Формулы-1" стартует 17 марта — первая гонка традиционно пройдёт в Австралии.

Напомним, что в пелотоне, несмотря на отсутствие Сироткина, есть россиянин — это Даниил Квят. Он вернулся в команду Toro Rosso, где ему дали второй шанс показать себя.

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Дмитрий Садылко
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