Сироткин снова в "Формуле-1"! Пока в резерве

Команда Renault объявила о подписании контракта с российским гонщиком на грядущий сезон.

Российский гонщик Сергей Сироткин всё же не останется без "Формулы-1" в 2019 году. Команда Renault, в составе которой в своё время в Королевских гонках дебютировал первый российский пилот Виталий Петров, подписала контракт с Сироткиным в качестве резервного пилота.

Я очень рад тому, что вновь присоединился к моим друзьям в Renault и возвращаюсь в "Формулу-1". Я хорошо знаком с командой, мы вместе работали в сезоне-2017. Будет интересно узнать, насколько команда продвинулась вперёд в развитии болида за эти годы Сергей Сироткин

Перед тем, как дебютировать в "Формуле-1" в составе команды Williams, Сироткин тоже был резервным пилотом как раз в Renault. То есть эта позиция вполне снова может стать промежуточной на пути 23-летнего москвича к возвращению в боевой состав.

Behold our full driver line-up for the 2019 @F1 season!



Nico & Daniel will be joined by @sirotkin_sergey as Third & Reserve Driver, with @JaitkenRacer as Test Driver. The quartet will be complemented by Development Driver @gyzhou_33.



👉 https://t.co/QxReTyBJRl#RSspirit pic.twitter.com/HV2GMs5Ekx — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 27 февраля 2019 г.

Главным соревнованием для Сергея в сезоне-2019 станет Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), где он выступает за команду SMP Racing. В том числе он будет принимать участие в старейшей гонке этого типа — "24 часа Ле-Мана".

Основными пилотами Renault в 2019 году станут Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг. Если у кого-то из них дела пойдут не очень, за руль болида команды "Формулы-1" может сесть как раз Сироткин. Также не исключён вариант, при котором боевой пилот по ходу сезона понадобится другим командам.