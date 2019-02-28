В Швеции задержан второй предполагаемый "российский шпион"

Это уже второй похожий случай на этой неделе. В Кремле и СВР не комментируют данную информацию.

Издание Dagens Nyheter сообщило о задержании второго подозреваемого в сборе разведданных якобы в пользу России. Журналисты опубликовали документ за подписью прокурора Ханс-Юргена Ханстрема, в котором указывается, что подозреваемый осуществлял "незаконную разведывательную деятельность" в период с 10 апреля по 30 сентября 2018 года. Личность задержанного пока не известна.

К слову, это уже второй случай задержания предполагаемого "российского шпиона" на этой неделе. Ранее служба государственной безопасности Швеции сообщила, что во вторник в Стокгольме был задержан человек, которого подозревают в работе на российскую разведку. Связаны ли эти два дела, не уточняется.