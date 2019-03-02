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Опубликовано 2 марта 2019, 06:25

Венесуэла может стать поставщиком нефти в Россию

Фото: © Flickr/Rodrigo Suarez

Фото: © Flickr/Rodrigo Suarez

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна может поставлять нефть в Россию. Заявление прозвучало в ходе беседы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

— Всё, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла, со своей стороны, может дать нефть, которая нужна России, — цитирует политика RT.

При этом Родригес отметила позитивное сотрудничество с Москвой по целому ряду вопросов, затрагивающих военно-техническую сферу, энергетику, ВТС, финансы и экономику.

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности. При этом президент Венесуэлы ранее поблагодарил Путина за поставку лекарств в страну.

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София Алабина
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