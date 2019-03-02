Венесуэла может стать поставщиком нефти в Россию

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна может поставлять нефть в Россию. Заявление прозвучало в ходе беседы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

— Всё, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла, со своей стороны, может дать нефть, которая нужна России, — цитирует политика RT.

При этом Родригес отметила позитивное сотрудничество с Москвой по целому ряду вопросов, затрагивающих военно-техническую сферу, энергетику, ВТС, финансы и экономику.