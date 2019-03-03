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Опубликовано 3 марта 2019, 07:36

Стала известна причина досрочного завершения саммита США — КНДР

Фото © Twitter/The White House

Фото © Twitter/The White House

В газете The Sunday Times указано, что между сторонами могло возникнуть несогласие по поводу работы скрытого завода недалеко от северокорейской столицы.

Причиной досрочного завершения саммита США — КНДР стало требование американской стороны закрыть якобы расположенное в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие по обогащению урана. Такое утверждение опубликовано в газете The Sunday Times.

По данным издания, предположительно, речь идёт об объекте в городе Чхоллима, который расположен в нескольких километрах от Пхеньяна вниз по течению реки Тэдонган.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына ликвидировать предприятие, и, получив отказ, американская сторона приостановила переговоры. Вскоре после этого Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит в Ханой.

Напомним, главы государств досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.

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Константин Агапов
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