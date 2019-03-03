Стала известна причина досрочного завершения саммита США — КНДР

В газете The Sunday Times указано, что между сторонами могло возникнуть несогласие по поводу работы скрытого завода недалеко от северокорейской столицы.

Причиной досрочного завершения саммита США — КНДР стало требование американской стороны закрыть якобы расположенное в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие по обогащению урана. Такое утверждение опубликовано в газете The Sunday Times.

По данным издания, предположительно, речь идёт об объекте в городе Чхоллима, который расположен в нескольких километрах от Пхеньяна вниз по течению реки Тэдонган.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына ликвидировать предприятие, и, получив отказ, американская сторона приостановила переговоры. Вскоре после этого Трамп вылетел в США, а Ким Чен Ын продолжил визит в Ханой.