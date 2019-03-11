В Госдуму внесён законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ

В целом ряде российских регионов имели место факты применения местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан, имеющих задолженности по коммуналке.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект о запрете передавать коллекторам долги граждан по коммунальным платежам. В соответствии с документом, право взыскивать задолженность может остаться только у профессиональных участников рынка, таких как ТСЖ, жилищный кооператив, управляющая или ресурсоснабжающая организация.

Цель законопроекта — борьба со злоупотреблениями и нарушениями прав и законных интересов граждан со стороны коллекторов.

— Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности, — приводит комментарий Яровой её пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов. Ответственными за реализацию поручения назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СК и Минюста.