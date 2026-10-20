12 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

В Бангладеш пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим песок. В результате аварии погибли 12 человек, ещё более 20 получили травмы. Уточнённые данные о жертвах сообщает газета The Daily Star со ссылкой на местную полицию.

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Трагедия произошла ранним утром 20 октября на шоссе Наторе — Пабна в районе Бараиграм. Автобус компании RP Paribahan направлялся из Баришала в Раджшахи, когда возле полицейского поста Бонпара лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Наторе и Раджшахи. Некоторые пассажиры находятся в тяжёлом состоянии.

Первоначально местный портал Bdnews24 писал о 14 погибших и как минимум 26 раненых. Однако позднее полиция скорректировала сведения, подтвердив гибель 12 человек. Правоохранители объяснили расхождения поступлением противоречивой информации из разных источников.

По предварительной версии дорожной полиции, водитель автобуса мог потерять управление при попытке обгона, после чего транспорт выехал навстречу грузовику. Окончательная причина столкновения устанавливается. Среди погибших опознали десять человек, включая восьмилетнюю девочку и водителя большегруза.