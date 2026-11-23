В Новошахтинске после массированной воздушной атаки пострадали 12 жилых домов, включая пять многоквартирных. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в «Максе».

По словам главы региона, в зданиях повреждено остекление. Специалисты уже проводят подомовой обход, чтобы установить масштаб ущерба и определить, какая помощь потребуется жильцам.

Продолжается и ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов. К тушению возникшего пожара привлечены необходимые силы и средства. Погибших и пострадавших, как уточнил губернатор, нет.

На оперативном совещании Слюсарь также обсудил помощь жителям других территорий Ростовской области, пострадавших от обстрелов. За минувшую неделю режим чрезвычайной ситуации вводили в Миллеровском районе и Азове. Единовременные выплаты получили 157 жителей Ростова-на-Дону и Азовского района, а в десяти муниципалитетах помощь продолжают оказывать почти двум тысячам человек.

Из-за повреждений дорожной инфраструктуры выросла нагрузка на объездные маршруты и мосты. Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим работы.

Отдельно губернатор поручил ежедневно контролировать поставки топлива. По его словам, запасов у крупных нефтяных компаний достаточно, а сети АЗС продолжают работать в штатном режиме. Власти готовят план действий на случай ухудшения ситуации.