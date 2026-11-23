Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области приостановил работу после массированной ночной атаки беспилотников и ракет. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, атака продолжалась более шести часов. Экстренные службы работают на месте происшествия и ликвидируют последствия ударов.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность», — говорится в сообщении главы региона.

Ранее губернатор сообщил, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Атаку отражали в Каменске-Шахтинском и восьми районах Ростовской области.

В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА возник пожар. К месту происшествия направили экстренные службы. Теперь специалисты занимаются локализацией последствий атаки на нефтеперерабатывающее предприятие.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Завод работает с 2009 года, его достигнутая мощность переработки составляет 5,6 миллиона тонн нефти в год.

Ранее Life.ru рассказывал об остановке Новошахтинского НПЗ после атаки беспилотников 25 августа. Тогда предприятие получило повреждения и временно прекратило работу. Завод и прежде неоднократно подвергался атакам, после которых возникали пожары.