12-летнего россиянина объявили врагом Украины за поездки через границу

12-летнего россиянина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Персональные данные ребёнка появились на ресурсе 13 сентября.

Авторы сайта обвиняют несовершеннолетнего в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Как утверждается в карточке, мальчик более 20 раз пересекал границу через пункты пропуска Гуково и Новошахтинск.

При этом, согласно опубликованным сведениям, эти поездки происходили в период, когда ребёнку было от одного месяца до девяти лет.

Это не первый случай публикации на «Миротворце»* персональных данных детей. В августе 2026 года сообщалось о внесении в базу 11-летнего россиянина. Тогда авторы ресурса обвиняли ребёнка в посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержке российской армии.

Проблема размещения на сайте сведений о несовершеннолетних поднималась и на международном уровне. В опубликованном ООН в 2022 году письме российского представительства говорилось как минимум о 327 детях и подростках, данные которых к тому моменту обнаружили в базе «Миротворца»*. Это число приводилось со ссылкой на исследование российских НПО.

Ранее сайт «Миротворец»* добавил в свою базу украинского певца и рэпера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко. Участника дуэта «Потап и Настя» обвинили в провокациях и участии в так называемой гуманитарной агрессии против Украины.

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