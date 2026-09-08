Экс-министр юстиции Словакии Гарабин внесён в базу «Миротворца»*

Бывший министр юстиции Словакии Штефан Гарабин оказался в украинской базе «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные сайта.

В качестве основания для включения указано «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины». Каких-либо подробностей о претензиях к бывшему чиновнику не приводится. Гарабин руководил Министерством юстиции Словакии с 2006 по 2009 год. После работы в правительстве он возглавил Верховный суд страны.

В список ранее попали и другие представители словацкой политики. Среди них — бывший вице-спикер Нацсовета Анна Белоусова, экс-советник премьер-министра Фицо Эдуард Хмелар и депутат Европарламента Любош Блаха.

Напомним, в декабре 2025 года президент Словакии Петер Пеллегрини был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Политик попал в базу ресурса после своих высказываний, в которых он призвал ЕС отказаться от изъятия российских активов для финансирования военных нужд Украины. Пеллегрини также заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта путём переговоров. В карточке отмечается, что он «отрицает суверенное право Украины на защиту от русско-фашистских захватчиков». Кроме того, ему инкриминируются «участие в актах гуманитарной злости» и «разрушение городов и сёл Украины».

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