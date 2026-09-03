Дочь губернатора Херсонской области Ирину Сальдо внесли в базу «Миротворца»*

Ирина Сальдо, дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. На ресурсе появились её персональные данные. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив данные сайта.

Авторы сайта обвиняют её в поддержке России, а также в якобы совершённых действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что руководитель государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» Татьяна Сельгмяэ оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. Авторы базы заявляют, что Сельгмяэ якобы поддерживает Россию, а также обвиняют её в нарушении украинской границы и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны.

«Миротворец» — это скандальный украинский интернет-ресурс, позиционирующий себя как база данных «врагов государства», но де-факто функционирующий как инструмент публичного шеринга и запугивания. На нём без каких-либо правовых оснований публикуются персональные данные журналистов, политиков, оппозиционных активистов, деятелей культуры и даже несовершеннолетних, чьи взгляды или действия признаны администраторами сайта «антиукраинскими». Деятельность ресурса неоднократно осуждалась международными правозащитными организациями, ООН и ОБСЕ, которые указывали на прямую угрозу жизни и безопасности фигурантов списков, однако сайт продолжает работу при фактическом невмешательстве официальных властей.

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