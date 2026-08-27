Директора ансамбля «Берёзка» внесли в базу «Миротворца»* из-за гастролей в Крыму

Директор государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» Татьяна Сельгмяэ попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стали выступления коллектива в Донецке и Крыму. Это следует из данных сайта.

Данные руководителя ансамбля появились на ресурсе в среду. Авторы сайта утверждают, что Сельгмяэ поддерживает Россию, а также обвиняют её в нарушении украинской границы и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны. В качестве повода указаны гастроли «Берёзки». В 2018 году ансамбль выступил в «Донбасс Опере» в Донецке. В 2019–2020 годах коллектив провёл выступления в Крыму.

Ранее российский школьник попал в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за помощи ВС РФ. В карточке 11-летнего мальчика указано, что он якобы покушался на суверенитет Украины. Поводом для внесения в список стала передача российским военным беспилотника и принтера.

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