В подмосковном Красногорске разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего 27 ноября. Поисковый отряд «Спас Град» распространил ориентировку на ребёнка и попросил жителей помочь установить его местонахождение. Подробная информация приводится в телеграм-канале поисковиков.

Особая примета мальчика — красный снегокат, который был у него с собой. Рост ребёнка составляет около 155 сантиметров, он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами.

В день исчезновения ребёнок был одет в чёрную шапку, чёрно-голубую горнолыжную куртку, чёрные болоньевые штаны и бежево-коричневые зимние сапоги-дутики.

Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с поисковиками. Телефон оперативного дежурного отряда «Спас Град»: 8 (495) 999-71-12. Также сведения можно передать в полицию по номеру 112.