12-летний мальчик с красным снегокатом пропал в Красногорске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В подмосковном Красногорске разыскивают 12-летнего мальчика, пропавшего 27 ноября. Поисковый отряд «Спас Град» распространил ориентировку на ребёнка и попросил жителей помочь установить его местонахождение. Подробная информация приводится в телеграм-канале поисковиков.
Особая примета мальчика — красный снегокат, который был у него с собой. Рост ребёнка составляет около 155 сантиметров, он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами.
В день исчезновения ребёнок был одет в чёрную шапку, чёрно-голубую горнолыжную куртку, чёрные болоньевые штаны и бежево-коричневые зимние сапоги-дутики.
Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с поисковиками. Телефон оперативного дежурного отряда «Спас Град»: 8 (495) 999-71-12. Также сведения можно передать в полицию по номеру 112.
Ранее сообщалось, что из горной реки в Сочи извлекли тело мужчины, исчезнувшего во время прогулки верхом. Погибшего обнаружили во время сплава по руслу водоёма. Он находился на одном из перекатов, куда было трудно добраться с берега. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали утонувшего на рафте и передали представителям следственных органов. Точную причину гибели туриста установит экспертиза.