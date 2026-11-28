В Турции благополучно завершилась поисковая операция в провинции Болу, где после экскурсии пропал автомобиль с десятью девочками-подростками и тремя сопровождающими. Все 13 человек найдены живыми, их состояние оценивается как хорошее. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Тревогу забили 27 ноября, когда возвращавшаяся с экскурсии группа перестала выходить на связь. В автомобиле находились воспитанницы социального учреждения в провинции Коджаэли в возрасте от 14 до 17 лет и трое его сотрудников.

В тот день девочки побывали в национальном парке Едигеллер и природном парке Гельджюк. Однако на обратном пути связь с транспортным средством неожиданно прервалась.

По данным агентства IHA, автомобиль перестал выходить на связь около 15:00 по московскому времени. Последний сигнал GPS поступил из района смотровой площадки Капанкая.

К поисковой операции подключились сотрудники жандармерии, турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), медицинские бригады и представители Министерства семьи и социального обслуживания. Для обследования местности задействовали беспилотники.

Позднее глава министерства сообщила, что связь с детьми и сопровождающими удалось восстановить. Все участники экскурсии находятся в безопасности.

Ранее Life.ru писал, что трое российских туристов оказались в ловушке на стенах Аланийской крепости в Турции. Самостоятельно выбраться из труднодоступного места путешественники не смогли. На помощь россиянам прибыли пожарные и сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям, которые организовали их спуск.