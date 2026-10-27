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Опубликовано 27 октября, 04:28

Троих россиян спасли со стен Аланийской крепости в Турции

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Orange Medya Haber Ajansı

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Orange Medya Haber Ajansı

Трое граждан России оказались в ловушке на стенах Аланийской крепости в турецкой провинции Анталья. Для их эвакуации направили пожарных и сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), сообщает агентство IHA.

Утверждается, что Андреева А., Александра А. и София А. забрались на крепостные стены, но не смогли самостоятельно спуститься. Они обратились за помощью в службу экстренного вызова 112. Прибывшие спасатели обнаружили россиян в труднодоступном месте и организовали спуск.

Всех троих удалось благополучно вывести в безопасную зону. Состояние спасённых туристов оценивается как хорошее.

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Ранее российские туристы пожаловались на массовые отравления в пятизвёздочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. Среди пострадавших оказались дети, которых пришлось госпитализировать с рвотой, высокой температурой и судорогами. Власти начали расследование после появления сообщений об отравлениях туристов. Для выяснения обстоятельств муниципалитет обратился в медицинские учреждения.

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Тимур Хингеев
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