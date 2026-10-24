Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянки во время купания в Анталье
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Российская туристка погибла во время купания в море на турецком курорте Анталья. Женщина отдыхала вместе с супругом, когда ей внезапно стало плохо в воде. Информацию о её смерти подтвердили в Генеральном консульстве России, передаёт ТАСС.
Трагедия произошла утром 24 октября у пляжа пятизвёздочного отеля в районе Богазкент. По данным турецкого агентства DHA, 77-летняя женщина зашла в море, однако спустя некоторое время другие отдыхающие заметили, что она перестала двигаться, и позвали спасателя.
Сотрудник пляжа вытащил туристку на берег, где ей продолжительное время оказывали первую помощь. Затем пострадавшую доставили на скорой помощи в частную больницу, но спасти её не удалось.
В российском генконсульстве подтвердили, что погибшая являлась гражданкой РФ. Дипломаты получили соответствующую информацию от турецких компетентных органов.
«На отдыхе она находилась с супругом. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало», — сообщили в диппредставительстве.
При этом российские дипломаты продолжают следить за ситуацией и при необходимости готовы оказать семье погибшей консульскую помощь. Точная причина смерти туристки пока не установлена, обстоятельства происшествия выясняет турецкая полиция.
Напомним, в Турции на курорте Богазкент в районе Серик провинции Анталья утром 24 октября умерла 77-летняя россиянка. Во время купания в море у пятизвёздочного отеля отдыхающие заметили её неподвижной в воде и позвали спасателя. Его вытащили на берег и начали реанимацию, затем прибыла скорая, но, несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.
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