Российская туристка пострадала во время сильного ливня в турецком Олюденизе, расположенном в районе Фетхие. Из-за наводнения потолок ресторана при отеле не выдержал нагрузки и рухнул на девушку, рассказала она об этом в соцсетях.

Потолок ресторана рухнул на россиянку во время наводнения в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iren_kach

В момент происшествия россиянка находилась на террасе заведения. После обрушения её доставили в больницу, где врачи наложили швы на повреждённые колено и палец.

Сильный дождь накрыл Фетхие и соседний Олюдениз 27 сентября. За сутки в районе выпало 34,4 килограмма осадков на квадратный метр. В Олюденизе потоки воды, хлынувшие с гор, превратили улицы в бурные ручьи, подтопили торговые точки и туристическую инфраструктуру.

Непогода застала курорт в разгар продолжающегося туристического сезона. Ещё за день до ливня в Фетхие фиксировали температуру воздуха около +26 градусов, а морской воды — около +28.

Ранее Life.ru сообщал о другом ЧП с российской туристкой в турецком отеле: в Сиде на женщину рухнула стеклянная дверь душевой. Пострадавшая получила порезы рук и ног, после чего её доставили в госпиталь, где медики обработали раны и наложили швы. Позднее власти курортного региона заявили, что намерены запросить информацию у гостиницы и проверить обстоятельства происшествия.