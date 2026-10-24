Российская туристка погибла у пятизвёздочного отеля в Анталье

В Турции скончалась 77-летняя россиянка, которой стало плохо во время купания в море у пятизвёздочного отеля. Трагедия произошла утром 24 октября на курорте Богазкент в районе Серик провинции Анталья. Об этом сообщает турецкий портал Haberler со ссылкой на агентство DHA.

Пожилая туристка зашла в море, однако спустя некоторое время другие отдыхающие заметили, что женщина неподвижно находится в воде. Очевидцы сразу обратились за помощью к пляжному спасателю.

Спасатель вытащил россиянку на берег, где ей начали оказывать первую помощь. Реанимационные мероприятия продолжались некоторое время, после чего на место прибыла скорая помощь.

Пострадавшую доставили в частную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти 77-летнюю женщину не удалось.

Турецкая полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, что именно вызвало резкое ухудшение самочувствия россиянки во время купания. Официальная причина смерти не названа.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля. Женщина потеряла сознание в воде, а помощь ей оказали другие отдыхающие и спасатель.