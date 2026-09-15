2,5 минуты под водой: Россиянка впала в кому в бассейне турецкого отеля

Российская туристка впала в кому после купания в бассейне отеля в турецкой Аланье. Женщина находится без сознания и подключена к аппарату ИВЛ, рассказал её супруг Михаил порталу TourDom.ru.

Инцидент произошёл 13 сентября в Bieno Club SVS Hotel. По словам мужчины, его жена Татьяна плавала несколько минут, а затем внезапно ушла под воду. На записях камер, которые посмотрел супруг, видно, что женщина не всплывала около двух с половиной минут.

Первым неладное заметил другой отдыхающий. Он нырнул в бассейн и начал вытаскивать россиянку, после чего к нему присоединился спасатель. На месте женщину пытались реанимировать, а примерно через пять минут приехала скорая помощь.

Сейчас туристка остаётся в турецком госпитале. По словам её мужа, лечение обходится примерно в тысячу долларов в сутки, а семье уже выставили счёт на три тысячи долларов.

Перед поездкой супруги оформили страховку в «Ингосстрахе». Михаил утверждает, что компания отказалась оплачивать лечение после обнаружения алкоголя в крови женщины. TourDom направил страховщику запрос, однако его позиция на момент публикации материала не приводилась.

Муж пострадавшей также обратился в российское посольство в Турции и Минздрав РФ. Сейчас он пытается получить от врачей заключение о возможности перевозки супруги в Россию. По предварительной оценке семьи, транспортировка может обойтись минимум в миллион рублей.

Отель, по словам Михаила, предоставил ему переводчика и автомобиль для поездок в больницу, а также готов продлить проживание, если это потребуется.

Ранее Life.ru рассказывал о другой российской семье, которая застряла в Турции после отказа страховщика компенсировать дополнительные расходы. Тогда причиной стала ситуация вокруг диагноза годовалого ребёнка.