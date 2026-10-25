Россияне угодили в больницу после отдыха в пятизвёздочном отеле в Турции

Российские туристы пожаловались на массовые отравления в пятизвёздочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. Среди пострадавших оказались дети, которых пришлось госпитализировать с рвотой, высокой температурой и судорогами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на отдыхающих.

Одна из семей приехала на курорт из Орла. Ещё до поездки россияне узнали из туристических чатов о жалобах на кишечные инфекции и обратились к турагенту. Однако там заверили, что отель не предупреждал о каких-либо угрозах здоровью постояльцев.

Опасаясь заражения, первые дни семья избегала бассейна и моря, а также тщательно выбирала еду. Несмотря на предосторожности, на третий день у ребёнка начались рвота и диарея, позднее поднялась температура и появились судороги. В больнице, по словам родителей, диагностировали сильное отравление. Там же им рассказали о многочисленных пациентах с похожими симптомами, преимущественно детях.

Из четырёх семей, отдыхавших вместе, заболели трое детей и один взрослый. Туристы утверждают, что представители отеля не объяснили происходящее, ограничившись рекомендациями тщательнее соблюдать гигиену.