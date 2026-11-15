В Гуамском ущелье на Кубани спасли 14 туристов, оказавшихся в ловушке у реки
Обложка © Макс / Кубань-СПАС
Четырнадцать путешественников, оказавшихся отрезанными от безопасного пути у реки Курджипс в Гуамском ущелье Краснодарского края, благополучно эвакуировали. Об этом сообщили в краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».
В Гуамском ущелье спасли 14 туристов, оказавшихся в ловушке у реки. Видео © Макс / Кубань-СПАС
Группа отправилась в поход из посёлка Мезмай, спустилась к горной реке, но преодолеть водную преграду самостоятельно не смогла. На помощь выехали сотрудники Апшеронского поисково-спасательного отряда и районной службы спасения.
«На место незамедлительно выехали спасатели Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» и МКУ МО Апшеронский район «Служба спасения». С помощью специального альпинистского снаряжения спасатели организовали безопасную переправу. Всех 14 человек благополучно эвакуировали и доставили к отелю», — говорится в сообщении.
Никому из участников похода медицинская помощь не понадобилась. В спасательной службе подчеркнули, что туристы правильно поступили, обратившись за помощью, вместо того чтобы пытаться самостоятельно пересечь бурную реку.
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