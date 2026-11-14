Отключение электричества в Казани остановило колесо обозрения возле торгового центра «Ривьера». Посетители оказались заперты в кабинках на высоте 65 метров. Для их эвакуации спасателям пришлось использовать пожарную лестницу и альпинистское снаряжение, сообщили в региональном МЧС.

В Казани люди застряли на колесе обозрения. Видео © Telegram / Казань на максималках

С аттракциона спасли 18 человек, в том числе шестерых детей. Семнадцать посетителей спустили по пожарной лестнице высотой 52 метра, ещё одного человека сняли с помощью каната. Причиной остановки колеса стали перебои с электроснабжением.

В Казани остановилось колесо обозрения, спасатели сняли с высоты 18 человек. Видео © «Макс» / ГУ МЧС РФ по Татарстану

Для возобновления движения аттракциона администрации необходимо разблокировать приводную шестерню. После этого колесо можно будет провернуть вручную и опустить оставшихся посетителей. Спасательная операция продолжается.

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