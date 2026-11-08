76-летнюю жительницу Самары госпитализировали с несколькими переломами после падения с колеса обозрения в парке Гагарина. О происшествии сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина попыталась прокатиться без билета. Как она попала на аттракцион и с какой высоты упала, в сообщении не уточняется. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы таза, рёбер и бедра. Её поместили в травматологическое отделение.

В сентябре в Иванове шестилетний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов. По предварительным данным следствия, он забрался наверх по внешней стороне конструкции и сорвался. СК возбудил уголовное дело и начал выяснять, как ребёнок смог туда подняться.