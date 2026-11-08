Хотела прокатиться бесплатно: Пенсионерка упала с колеса обозрения в Самаре
Пенсионерку госпитализировали после падения с колеса обозрения в Самаре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
76-летнюю жительницу Самары госпитализировали с несколькими переломами после падения с колеса обозрения в парке Гагарина. О происшествии сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщина попыталась прокатиться без билета. Как она попала на аттракцион и с какой высоты упала, в сообщении не уточняется. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы таза, рёбер и бедра. Её поместили в травматологическое отделение.
В сентябре в Иванове шестилетний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов. По предварительным данным следствия, он забрался наверх по внешней стороне конструкции и сорвался. СК возбудил уголовное дело и начал выяснять, как ребёнок смог туда подняться.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.