Из горной реки в Сочи извлекли тело мужчины, исчезнувшего во время прогулки верхом. О завершении поисковой операции рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В Сочи нашли тело мужчины, пропавшего во время конной прогулки. Видео © «Макс» / ЮРПСО МЧС России

Погибшего обнаружили во время сплава по руслу водоёма. Он находился на одном из перекатов, куда было трудно добраться с берега. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали утонувшего на рафте и передали представителям следственных органов.

В течение двух суток окрестности обследовали пешие группы, а с воздуха территорию осматривали при помощи беспилотника с тепловизором. Всего к работам привлекли 25 специалистов и семь единиц техники.

Напомним, 57-летний сочинец отправился в горы вместе с приятелем 22 ноября. Маршрут проходил в окрестностях села Пластунка, неподалёку от улицы Джапаридзе. В какой-то момент товарищ ненадолго остановился. Когда он продолжил путь, спутник уже исчез из поля зрения. Около восьми часов вечера у пропавшего разрядился мобильный телефон. Ближе к полуночи его лошадь самостоятельно добралась до конюшни.