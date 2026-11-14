На побережье Баренцева моря в районе Териберки обнаружили тело 37-летнего туриста из Москвы, которого 6 ноября унесло в воду мощной волной во время фотографирования. Мужчину искали восемь дней. Об этом сообщило следственное управление СК России по Мурманской области.

Тело нашли 14 ноября на берегу одного из пляжей возле посёлка. Обстоятельства гибели мужчины продолжают выяснять следователи.

Трагедия произошла на популярном пляже «Яйца дракона», где отдыхающие фотографировались на фоне моря. Тогда штормовая волна накрыла сразу двух туристов. Женщину следующей волной выбросило обратно на каменистый берег. Её госпитализировали с переохлаждением и множественными ушибами.

По данным регионального Минтуризма, группа находилась в сопровождении аттестованного инструктора-проводника. Следственный отдел по Кольскому району продолжает проверку по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах происшествия.

Ранее Life.ru выяснил подробности роковой экскурсии. По информации SHOT, путешественники прибыли в Териберку 5 ноября и успели увидеть северное сияние. Из-за штормового предупреждения запланированный выход в море отменили, после чего группа отправилась к знаменитым валунам. Несмотря на опасное волнение и скользкие камни, отдыхающие подошли к кромке воды. Позднее Life.ru сообщал о продолжавшейся поисковой операции. Работу спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия.