Двух туристов смыло мощной штормовой волной в Баренцево море во время прогулки по знаменитому пляжу «Яйца дракона» в Териберке Мурманской области. Женщину удалось спасти, однако она получила тяжёлые травмы и оказалась в больнице. Её спутник пропал без вести, сейчас его ищут спасатели. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Пострадавшими оказались 32-летняя Виктория Ф. и 37-летний Анатолий Ч. Отдыхающие находились в составе туристической группы, которая гуляла по огромным округлым валунам на берегу. В какой-то момент на людей обрушилась сильная волна, подхватившая двоих участников прогулки и утащившая их в воду.

По предварительным данным, туристы фотографировались у линии прибоя. Следующая волна выбросила женщину обратно на каменистый берег. У неё диагностировали многочисленные повреждения, в том числе переломы рёбер и переохлаждение. Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Мужчину течение унесло дальше в открытое море.

В Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области подтвердили, что группа находилась в сопровождении аттестованного инструктора-проводника. Следователи организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство призвало путешественников не приближаться к опасным участкам побережья во время шторма и учитывать предупреждения синоптиков.

Накануне в Териберке порывы ветра достигали 26 м/с. На фоне сильного волнения Баренцева моря приближаться к кромке воды особенно опасно: очередная волна может оказаться значительно мощнее предыдущих.

Похожее происшествие случилось в Краснодарском крае. Ранее двое туристов исчезли в Чёрном море неподалёку от Туапсе после попытки искупаться во время сильного шторма, а поиски мужчин продолжались более недели. Инцидент произошёл 20 октября возле посёлка Агой. По предварительным данным, 55-летний Александр Рябцев и 35-летний Георгий Дзуцев зашли в воду, несмотря на высокие волны. Сильное течение стало относить отдыхающих от берега, после чего они пропали из виду. К поискам подключились спасатели, обследовавшие прибрежную территорию и акваторию.