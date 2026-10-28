Под Туапсе уже неделю ищут двух туристов после «пьяного» заплыва в море в шторм

Двое отдыхающих бесследно исчезли в Чёрном море неподалёку от Туапсе после попытки искупаться во время сильного шторма. Поисковая операция продолжается уже неделю, однако установить местонахождение мужчин пока не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошёл 20 октября. На побережье отправились 55-летний Александр Рябцев и 35-летний Георгий Дзуцев. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, туристы решили зайти в воду. Мощные волны подхватили их и стали уносить всё дальше от суши.

По предварительной информации, в момент происшествия оба мужчины могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Справиться с сильным течением и самостоятельно выбраться на берег им не удалось.

Спасатели обследуют акваторию и прибрежную территорию уже седьмые сутки. Несмотря на продолжительные поиски, обнаружить пропавших пока не удалось.