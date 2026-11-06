Туристы, которых накрыло волной на пляже «Яйца драконов» в Териберке, проигнорировали штормовое предупреждение и подошли слишком близко к Баренцеву морю. По информации SHOT, путешественников не остановили ни высокие волны, ни мокрые и скользкие камни у самой воды. В результате стихия смыла двух человек: женщину выбросило обратно на берег, а мужчину унесло в море. Его поиски продолжаются.

Как выяснил телеграм-канал, 32-летняя Виктория приехала в Териберку с группой туристов 5 ноября. Вечером путешественники успели полюбоваться северным сиянием. Однако уже тогда в районе действовало штормовое предупреждение, из-за которого отменили выходы маломерных судов с отдыхающими.

После отмены морской прогулки группа решила отправиться на знаменитый пляж «Яйца драконов», известный огромными округлыми валунами. Несмотря на сильное волнение моря, Виктория и ещё один турист подошли близко к воде.

Местные жители рассказали, что камни на побережье в тот день были особенно мокрыми. Это могло указывать на то, что волны периодически захлёстывали берег значительно дальше обычного. Однако отдыхающие, судя по рассказам очевидцев, не оценили опасность.

В какой-то момент мощная волна накрыла обоих туристов и утащила в Баренцево море. Викторию вскоре выбросило обратно на сушу, а второго путешественника течением унесло от берега. Спасатели продолжают поисковую операцию.

Подобные происшествия в Териберке уже случались. В августе Life.ru рассказывал о велопутешественнике, который едва не погиб во время фотосессии на скалах у Баренцева моря. Мужчина вместе с друзьями преодолел около двух тысяч километров от Москвы до Териберки. На побережье компания выбрала каменный уступ, который казался безопасным: предыдущие волны до него не доставали. Однако очередной удар стихии оказался гораздо сильнее и сбил туриста с ног. Мужчина чудом сумел ухватиться за камень и удержаться на берегу.

Ещё одна чрезвычайная ситуация произошла у Териберки в ноябре 2024 года. Тогда во время шторма перевернулось прогулочное судно «Боец» с туристами. По сообщениям СМИ, организаторы знали о неблагоприятном прогнозе, но всё равно отправили людей наблюдать за китами. Пассажиры оказались в ледяной воде, однако их удалось спасти благодаря экипажу проходившего рядом судна. Позднее капитана привлекли к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатели напоминают, что во время шторма опасно не только выходить в море, но и находиться непосредственно у кромки воды. Отдельные волны могут быть значительно выше предыдущих и достигать участков суши, которые кажутся безопасными. На каменистых пляжах риск дополнительно увеличивают скользкие валуны, затрудняющие возможность быстро отойти от воды.