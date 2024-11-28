Обычно умирают за 5 минут: Раскрыты подробности экскурсии в Териберке, где могли погибнуть 9 человек

Туристов, которые чуть не утонули во время поиска китов в Териберке в Мурманской области, повезли на экскурсию в шторм на полусамодельном судне, предназначенном только для плавания по рекам. При этом им не предоставили спасательных жилетов и не провели никакого инструктажа, сообщает SHOT.

Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, судно «Боец» не было предназначено для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Мужчине неоднократно говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Однако бизнесменов, которые пытались по максимуму заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало.

Недавно на экскурсию повезли группу, прилетевшую из Москвы и Петербурга. Туристы купили тур «Молодёжная Териберка» за 35 тысяч рублей. Им обещали показать северное сияние, сводить в баню на берегу и отправить на поиски китов в Баренцево море. При этом гиды рассказали, что китов у тамошних берегов не видели уже два месяца, но именно в этот день с течением приносит рыбу, а за ней якобы китов. Впрочем, местные жители отмечали, что сейчас вообще не сезон. К тому же, было объявлено штормовое предупреждение. Но организаторы не хотели терять денег и дали добро на выход в море. Организаторы не хотели терять прибыль и разрешили выход в море на речной лодке. При этом пьяный капитан ещё набрал туристов у берега, которые не смогли самостоятельно добраться до Териберки.









