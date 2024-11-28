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28 ноября, 10:20

Обычно умирают за 5 минут: Раскрыты подробности экскурсии в Териберке, где могли погибнуть 9 человек

SHOT: Чуть не утонувших в Териберке туристов везли на полусамодельном судне

Туристов, которые чуть не утонули во время поиска китов в Териберке в Мурманской области, повезли на экскурсию в шторм на полусамодельном судне, предназначенном только для плавания по рекам. При этом им не предоставили спасательных жилетов и не провели никакого инструктажа, сообщает SHOT.

Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, судно «Боец» не было предназначено для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Мужчине неоднократно говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Однако бизнесменов, которые пытались по максимуму заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало.

Недавно на экскурсию повезли группу, прилетевшую из Москвы и Петербурга. Туристы купили тур «Молодёжная Териберка» за 35 тысяч рублей. Им обещали показать северное сияние, сводить в баню на берегу и отправить на поиски китов в Баренцево море. При этом гиды рассказали, что китов у тамошних берегов не видели уже два месяца, но именно в этот день с течением приносит рыбу, а за ней якобы китов. Впрочем, местные жители отмечали, что сейчас вообще не сезон. К тому же, было объявлено штормовое предупреждение. Но организаторы не хотели терять денег и дали добро на выход в море. Организаторы не хотели терять прибыль и разрешили выход в море на речной лодке. При этом пьяный капитан ещё набрал туристов у берега, которые не смогли самостоятельно добраться до Териберки.

  • Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
    Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
  • Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
    Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
  • Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
    Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
  • Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
    Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
  • Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT
    Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT

Лодка «Боец», на которой плыли туристы, чуть не утонувшие в Баренцевом море. Фото © SHOT

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Никаких китов туристы, разумеется не увидели, зато получили сомнительное удовольствие, искупавшись в ледяном море после того, как огромные волны опрокинули лодку и все улетели за борт без спасжилетов. Согласно статистике, в таких условиях смерть наступает за пять, однако на счастье туристов, рядом проплывало судно «Святая Екатерина». Моряки выловили бедолаг и доставили на берег.

Напомним, 27 ноября группа туристов отправилась в море на маленьком судне «Боец», чтобы посмотреть на китов. Однако из-за шторма посудина на волнах перевернулась и затонула. В результате в воде оказались девять человек. Выяснилось, что капитан был пьян, сейчас он задержан.

Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео
Спасение туристов, которые чуть не утонули в Териберке из-за любви к китам, попало на видео
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Nechiporenko

Никита Никонов
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