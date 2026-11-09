В Мурманской области третьи сутки продолжаются поиски туриста, которого мощная волна унесла в Баренцево море во время прогулки по пляжу «Яйца дракона» в Териберке. Мужчину до сих пор не обнаружили, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.

Происшествие случилось днём 6 ноября. По предварительным данным, двое отдыхающих решили сделать селфи на каменистом берегу, когда их накрыла большая штормовая волна. Обоих утащило в воду, однако женщину вскоре выбросило обратно на сушу. Её спутник пропал в море.

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ушибами и переохлаждением. По данным местных СМИ, женщине 32 года, а пропавшему мужчине — 37 лет. Поисковая операция продолжается.

В момент происшествия на побережье действовало штормовое предупреждение. Несмотря на опасные условия, группа путешественников отправилась на пляж в сопровождении аттестованного гида. Следственный комитет организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным синоптиков, 9 ноября температура воздуха в Териберке составляет около четырёх градусов тепла, а скорость ветра достигает 14 метров в секунду. Сложные погодные условия сохраняют дополнительные риски для поисковых работ на побережье.

Ранее Life.ru рассказывал подробности исчезновения туриста в Териберке. По информации SHOT, путешественники подошли слишком близко к воде, несмотря на штормовое предупреждение и мокрые скользкие камни. До происшествия группа планировала морскую прогулку, однако её отменили из-за непогоды.