12-летняя школьница ранила ножом двух девочек на детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске 12-летняя школьница напала с ножом на двух девочек во время конфликта на детской площадке. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошёл на Троллейной улице. По предварительным данным, несовершеннолетняя несколько раз ударила ножом третьеклассницу и четырёхлетнюю девочку. Обе пострадавшие были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации с проникающим ранением живота. Нападавшая состояла на профилактическом учёте, сейчас она в отделе полиции.

«Несовершеннолетняя доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства», — сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

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