Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:05

12-летняя школьница ранила ножом двух девочек на детской площадке в Новосибирске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Новосибирске 12-летняя школьница напала с ножом на двух девочек во время конфликта на детской площадке. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошёл на Троллейной улице. По предварительным данным, несовершеннолетняя несколько раз ударила ножом третьеклассницу и четырёхлетнюю девочку. Обе пострадавшие были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации с проникающим ранением живота. Нападавшая состояла на профилактическом учёте, сейчас она в отделе полиции.

«Несовершеннолетняя доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства», — сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Смертельная резня в школе: Ученик напал на детей и педагогов в Словакии
Смертельная резня в школе: Ученик напал на детей и педагогов в Словакии

В Приморье две школьницы закидали камнями женщину-инвалида. Соседи характеризуют её как спокойного и неконфликтного человека.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar