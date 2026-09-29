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Опубликовано 29 сентября, 09:02

Смертельная резня в школе: Ученик напал на детей и педагогов в Словакии

Ученик напал на детей и педагогов в школе в Словакии, погиб человек

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

В словацкой школе произошло нападение, в результате которого погиб человек и ещё двое получили травмы. Инцидент произошёл в посёлке Сташков на северо-западе страны, сообщает местная полиция.

По предварительным данным, нападавшим оказался ученик с ножом. В результате происшествия в больницу доставили ребёнка в критическом состоянии и 44-летнюю женщину с травмой грудной клетки. Ещё одна пострадавшая — 61-летняя женщина — скончалась на месте от полученных ранений.

После происшествия к школе направили экстренные службы. С учащимися работают психологи, специалисты оказывают помощь детям и сотрудникам учреждения. Обстоятельства нападения и причины произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал о нападении на школу в турецком Тургутлу и задержании 15-летнего учащегося. Первоначально полиция выясняла мотив и происхождение оружия. На данный момент известно, что при стрельбе были ранены 8 человек, один ребёнок погиб.

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Андрей Бражников
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