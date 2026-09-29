Смертельная резня в школе: Ученик напал на детей и педагогов в Словакии

В словацкой школе произошло нападение, в результате которого погиб человек и ещё двое получили травмы. Инцидент произошёл в посёлке Сташков на северо-западе страны, сообщает местная полиция.

По предварительным данным, нападавшим оказался ученик с ножом. В результате происшествия в больницу доставили ребёнка в критическом состоянии и 44-летнюю женщину с травмой грудной клетки. Ещё одна пострадавшая — 61-летняя женщина — скончалась на месте от полученных ранений.

После происшествия к школе направили экстренные службы. С учащимися работают психологи, специалисты оказывают помощь детям и сотрудникам учреждения. Обстоятельства нападения и причины произошедшего устанавливаются.