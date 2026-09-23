Деньги на патроны дала бабушка: Устроивший стрельбу в Турции школьник был фанатом сериала об убийце
Устроивший стрельбу в Турции подросток за месяц предупреждал о своих планах
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Число задержанных после стрельбы возле школы в турецкой провинции Маниса выросло до девяти, а следствие получило новые сведения о подготовке 15-летнего подозреваемого. Как пишет газета Sabah, примерно за месяц до нападения подросток рассказал родственнику о своих намерениях, но тот принял его слова за шутку.
Вместе со школьником задержаны его родители, бабушка, дедушка, трое двоюродных братьев и владелец охотничьего магазина, в котором были приобретены патроны. По материалам дела, до случившегося юноша тренировался стрелять вместе с двумя родственниками.
Боеприпасы подросток, по версии следствия, приобрёл на 600 лир (около тысячи рублей на момент публикации), полученных от бабушки. Ружьё, использованное при атаке, было зарегистрировано на неё и хранилось в доме деда.
Во время обысков следователи обнаружили записи на политические и общественные темы, нацистскую символику и тексты, напоминающие манифест. Sabah также сообщает об интересе подростка к марксистской литературе. Мотив произошедшего официально пока не установлен.
Также выяснилось, что подросток был фанатом сериала «Ты», выпущенного Netflix, о сталкере-убийце. Перед нападением подозреваемый сбросил телефон до заводских настроек. Сейчас специалисты пытаются восстановить удалённые данные. Правоохранители также проверяют информацию о возможной травле со стороны сверстников.
Стрельба произошла не внутри учебного заведения, а по пути, которым дети шли на занятия. Пострадали 11 школьников, трое из них находились в более тяжёлом состоянии.
Ранее Life.ru сообщал о самом нападении в Тургутлу и задержании 15-летнего учащегося. Первоначально полиция выясняла мотив и происхождение оружия. На данный момент известно, что при стрельбе были ранены 8 человек, один ребёнок погиб.
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